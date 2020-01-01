Таинственный смертельный вирус начал распространяться по странам

Ранее его обнаружили только в Китае.

Представители органов здравоохранения в Таиланде и Японии объявили, что на этой неделе внутри их стран появился новый вирус, в результате которого погибли два человека и десятки других людей в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, известный как 2019-nCoV, был впервые обнаружен в Ухане, Китай, в конце декабря, и остаются вопросы о том, как он распространяется.

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Чиновники в Таиланде впервые выявили новый вирус в стране 13 января и объявили сегодня о втором случае. Представители здравоохранения Японии публично объявили о первом случае загадочной болезни в четверг, отметив, что человеку в возрасте 30 лет был поставлен диагноз вируса.

Болезнь - это коронавирус, являющийся частью большого семейства вирусов, которые могут вызывать симптомы, варьирующиеся от простуды до тяжелого острого респираторного синдрома, более известного как SARS. Новый вирус 2019-nCoV имеет симптомы, напоминающие пневмонию, и у 41 человека выявлен положительный результат на вирус, причем пять человек все еще находятся в критическом состоянии.

Представители органов здравоохранения считают, что новый вирус может передаваться только от животных человеку и что виновником может быть оптовый рынок морепродуктов в Ухани, где продаются живые животные. И хотя пока не было подтверждений передачи от человека человеку, новые пациенты в Таиланде и Японии не посещали этот конкретный рынок.

"Учитывая глобальные схемы поездок, вероятны дополнительные случаи в других странах", - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в четверг в Интернете.

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Первая смерть от 2019-nCoV была зарегистрирована 9 января после того, как 61-летний мужчина в Ухане заболел этой болезнью. Вчера сообщалось о второй смерти в Китае, умер 69-летний мужчина в Ухане, у которого было обнаружено серьезное повреждение нескольких органов и туберкулез легких.

В Японии симптомы у пациента начались 3 января, когда он ехал в Ухань. По данным New York Times, неназванный человек вернулся в Японию 6 января и был госпитализирован по возвращении из Китая. Чиновники здравоохранения особенно обеспокоены его случаем, так как он по сообщениям не посещал ни одного рынка с живыми животными, хотя у него действительно был тесный контакт с другими пациентами с пневмонией, согласно Центру исследований и политики в области инфекционных заболеваний (CIDRAP) в Университете Миннесота.

По данным Министерства здравоохранения Таиланда, вирус появился в Таиланде после того, как 61-летняя китаянка из Ухани посетила страну. Женщина не посещала рынок морепродуктов в Ухани, который был в центре известных болезней 2019 года, но она посетила другой рынок, на котором могли быть живые животные.

Очевидно, что этот новый вирус нельзя передать от человека к человеку. Пока он может путешествовать только от животного к человеку, существуют относительно простые меры предосторожности, которые могут быть приняты для сохранения здоровья людей. Рынок морепродуктов Хуанань был закрыт и очищен 1 января, всего через день после обнаружения потенциальной связи 31 декабря. С тех пор рынок вновь открылся.

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В некоторых аэропортах, например в Нарите, Япония, проводится тепловое сканирование пассажиров для выявления лиц с лихорадкой. И группа из Немецкого центра исследований инфекций в Берлине, как сообщается, разработала новый лабораторный тест для 2019-nCoV, который был опубликован вчера ВОЗ.

"Теперь, когда этот диагностический тест широко доступен, я ожидаю, что скоро мы сможем надежно диагностировать подозрительные случаи. Это также поможет ученым понять, способен ли вирус распространяться от человека к человеку", - заявил профессор Кристиан Дростен в опубликованном в Интернете заявлении.

Профессор Дростен был в команде по разработке теста на вирус Зика, который стал стандартом во всем мире.

"Тот факт, что некоторые случаи, по-видимому, не связаны с рынком морепродуктов, означает, что мы не можем исключать возможность ограниченной передачи вируса от человека человеку", - говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном ранее на этой неделе. "Мы все еще находимся на ранних стадиях понимания нового вируса, откуда он взялся и как он влияет на людей. Есть еще много неизвестных, и ситуация может продолжать развиваться".

Напомним, ранее сообщалось, что смертельный вирус активировался в Индии.