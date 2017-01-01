Самый старый вирус растений обнаружили в кукурузе

Вирусу более 1000 лет.

Ранее в археологических образцах было обнаружено только несколько РНК-вирусов, возраст самого древнего насчитывал около 750 лет. Новое открытие произошло, когда исследовательская группа изучала древний растительный материал в поселениях древней группы индейских народов Пуэбло, расположенных в заповеднике Каньон-де-Шей в Аризоне. Результаты исследования опубликованы Journal of Virology.

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Индейцы, которые жили в каньоне, выращивали такие культуры, как кукуруза, бобы и тыква. При раскопках в 1970-х было обнаружено более двух тонн растительных отходов: початки, шелуха, листья, части стебля и зерна. Археологи сделали вывод, что кукуруза была основным источником пищи для жителей.

С помощью радиоуглеродного анализа — метода, применяемого для определения возраста биологических материалов через измерение содержания в материале радиоактивного изотопа 14C — исследователи подтвердили, что возраст древних образцов — около 1000 лет. При анализе початков ученые выделили три почти полных генома ранее неизвестного вируса семейства Chrysoviridae, которые заражают растения и грибы.

Исследователи отмечают, что Chrysoviridae считаются устойчивыми растительными вирусами, которые передаются из поколения в поколение через семена и могут оставаться в растении надолго. Стойкие вирусы обычно не вызывают заболевания и довольно редко обнаруживаются.

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“Когда мы проанализировали современные образцы кукурузы, то обнаружили тот самый вирус, который отличался от древних образцов лишь на три процента. Большинство РНК-вирусов с коротким временем генерации и подверженной ошибкам репликации быстро эволюционируют. Однако устойчивые вирусы имеют стабильные геномы“, — рассказывает Мэрилин Руссинк (Marilyn Roossinck), профессор Колледжа сельскохозяйственных наук штата Пенсильвания и ведущий автор исследования.

По ее словам, наиболее интересным аспектом результатов команды может считаться тот факт, что вирус так долго сохранялся в кукурузе. Профессор подозревает, что причиной тому может служить тот факт, что вирус приносит растению и некоторую потенциальную выгоду, однако эту догадку лишь предстоит доказать.

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