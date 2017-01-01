Секрет вечной молодости нашли в черепахах

У уже умершей черепахи исследовали геном.

Ученые расшифровали геном Одинокого Джорджа — последнего жившего на планете представителя галапагосских черепах (Geochelone nigra ssp. Abingdoni), когда-то обитавших на небольшом острове Пинта в составе архипелага Галапагосские острова. В геноме оказалось немало интересного.

Читай также: Голые землекопы поделятся с человечеством секретом вечной молодости

Впрочем, сначала немного предыстории. Галапагосские черепахи обитали на островах архипелага с давних пор. Приход европейцев имел для них катастрофические последствия: мореплаватели, а в особенности — китобои, ловили черепах на берегу и грузили на корабли для последующего съедения. Отличительным свойством черепах было то, что складированные в трюме без еды и воды, они могли жить месяцами. При этом мясо, разумеется, оставалось таким же вкусным.

Неизвестно, сколько животных было таким образом вывезено с островов, но осталось их там мало, а некоторые разновидности исчезли вовсе. К числу исчезнувших довольно долгое время относились и абингдонские черепахи, пока в 1972 году на острове не был обнаружен самец, впоследствии прозванный Одиноким Джорджем — последний представитель своего вида.

Джорджа, в лучших традициях человечества, поймали, но, вместо приготовления изысканного супа, отвезли на соседний остров Санта-Крус, где поместили в загон. Так было проще наблюдать и ухаживать.

Следующие 40 лет были посвящены попыткам получить от самца потомство, которые так и не увенчались успехом. Одинокий Джордж умер в 2012 году. По черепашьим меркам, он был еще не стар — ему было всего-то около 100 лет. Известно, что галапагосские черепахи сохраняют способность к размножению примерно до двухсот.

Одной из целей изучения генома покойного как раз и был поиск ответа на вопрос о причинах долголетия. Параллельно ученые секвенировали и изучили геном другой гигантской черепахи, Параллельно они провели все те же операции с геномом другой гигантской черепахи, Aldabrachelys gigantea, живущей на острове Альдабра в Индийском океане. По современным данным, эти черепахи живут до 150−200 лет, а может и больше. А еще они визуально очень похожи на галапагосских.

Читай также: Создан препарат от старения тела

Однако, как выяснилось, эволюционные пути рептилий разошлись довольно давно — последние их общие предки жили около 40 миллионов лет назад. Зато это облегчило поиск генов, ответственных за свойственное обеим видам долголетие.

В общей сложности, ученым удалось выделить сразу 43 гена, потенциально связанных с высокой продолжительностью жизни, аналогичные версии которых присутствуют в геномах этих рептилий. Многие из них «дирижируют» починкой ДНК, глюкозным метаболизмом, работой транспортных систем внутри клеток, «переработкой» белков и активностью иммунных клеток.

Первые опыты на человеческих клетках показали, что "трансплантация" этих версий генов замедлила старение, и при этом заметно повысила их стойкость к действию радиации и понизила скорость накопления мутаций, способствующих развитию рака.

Что интересно, обе черепахи полностью потеряли гены, связанные с ростом зубов, а их адаптивная иммунная система намного менее активна, чем у людей и других млекопитающих. Это компенсируется увеличенным числом копий генов, управляющих врожденной реакцией на грибки, вирусы и прочие патогены.

Напомним, ранее сообщалось, что на Галапагосских островах нашли новый вид черепахи.