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Ученые заплатят 4600 долларов за заражение коронавирусом

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Таким образом они хотят протестировать вакцину от коронавируса.
За заражение коронавирусом будут платить
За заражение коронавирусом будут платить
EPA/UPG

Добровольцам хотят заплатить 3500 фунтов (примерно 4600 долларов) за заражение коронавирусом. Эксперты инновационного центра Queen Mary BioEnterprises в Уайтчепеле, Лондон, заразят группы из 24 здоровых людей штаммами вируса 0C43 и 229E. Оба эти штамма являются распространенными, но гораздо менее серьезными типами коронавируса, и считается, что они вызывают легкие респираторные симптомы, которые не так серьезны, как Covid-19, сообщает The Daily Star.

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Тем не менее, ученые полагают, что эксперимент может помочь в борьбе со вспышкой коронавируса, который на сегодняшний день убил более 3500 человек во всем мире. Во время исследования участники проведут две недели в изоляции, будут придерживаться ограниченной диеты и не смогут заниматься физическими упражнениями или иметь физический контакт с другими людьми.

В течение этого времени они пройдут серию обследований, в том числе мазки из носа и анализы крови, в то время как медицинский персонал в защитной одежде соберет любые зараженные ткани. Hvivo, компании, которой принадлежит лаборатория, нужно будет получить разрешение от Агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения Великобритании до начала тестирования. Создатели вакцины Covid-19, вероятно, получат существенное вознаграждение. Например, производитель лекарств Sanofi заработал миллиарды на продаже прививок от гриппа в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе.

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Теги: коронавирус, британские ученые
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