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Ученые: Коронавирусом можно заразиться повторно

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Уже 195 человек заразились повторно коронавирусом .
Коронавирусом можно заразиться повторно
Коронавирусом можно заразиться повторно
EPA/UPG

Медики из Нацкомиссии по здравоохранению КНР сообщили о повторных заражениях коронавирусом в Ухане. На 24 февраля были зафиксированы 195 таких случаев.

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На данный момент общее число заболевших в Китае - 77,1 тысячи человек. Умерших - 2 592 человека.

Всего в мире, кроме Китая, по подсчетам South China Morning Post, зафиксировано 2,2 тысячи случаев заболевания. Число заразившихся выросло на 416 человек.

Второй страной после Китая по количеству заболевших - Япония. Там заразились 838 человек, из них 630 - пассажиры и члены экипажа лайнера Даймонд Принсесс.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.

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Теги: коронавирус, Китай, Ухань
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