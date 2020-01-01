В Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса

Теперь можно следить за данными онлайн.

Ученые из Университета Джона Хопкинса создали карту, которая в режиме реального времени показывает распространение коронавируса 2019-nCoV. На момент написания новости число заболевших было 4474, а умерших - 107.

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Для создания карты используются данные Центров по контролю и профилактике заболеваний, Всемирной организации здравоохранения, CDC Китая и других источников. На карте показаны только подтвержденные случаи коронавируса, а также количество смертей и количество вылечившихся.

Для просмотра полных данных о конкретном регионе, достаточно нажать на красную точку.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в Китае внезапно вызвал интерес к игре Plague Inc.