Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса

Комментариев: 0
Теперь можно следить за данными онлайн.
Карта распространения вируса
Карта распространения вируса
maps.arcgis.com

Ученые из Университета Джона Хопкинса создали карту, которая в режиме реального времени показывает распространение коронавируса 2019-nCoV. На момент написания новости число заболевших было 4474, а умерших - 107.

Читай также: Ученый: От коронавируса умрут миллионы

Для создания карты используются данные Центров по контролю и профилактике заболеваний, Всемирной организации здравоохранения, CDC Китая и других источников. На карте показаны только подтвержденные случаи коронавируса, а также количество смертей и количество вылечившихся.

Для просмотра полных данных о конкретном регионе, достаточно нажать на красную точку. 

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в Китае внезапно вызвал интерес к игре Plague Inc.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: коронавирус, Китай, карта
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь