Почему мы одиноки во Вселенной? Виновата эволюция

Мы одни, если только эволюция не конвергентна.

Мы одни во вселенной? Все сводится к тому, является ли интеллект вероятным результатом естественного отбора или невероятной случайностью. По определению, вероятные события происходят часто, невероятные события происходят редко - или один раз. Наша эволюционная история показывает, что многие ключевые приспособления - не только интеллект, но и сложные животные, сложные клетки, фотосинтез и сама жизнь - были уникальными, одноразовыми событиями и поэтому крайне маловероятными. Возможно, наша эволюция была похожа на выигрыш в лотерею. Но это даже гораздо менее вероятно.

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Вселенная удивительно обширна. Млечный Путь насчитывает более 100 миллиардов звезд, и в видимой Вселенной насчитывается более триллиона галактик. И лишь крошечная часть Вселенной, которую мы можем видеть. Даже если обитаемые планеты редки, их огромное количество - планет столько же, сколько звезд, а может и больше, - предполагает, что там много жизни. Так где же все? Это парадокс Ферми. Вселенная большая и старая, со временем и пространством для развития интеллекта, но нет никаких доказательств этого.

Может ли интеллект просто развиваться? К сожалению, мы не можем изучить внеземную жизнь, чтобы ответить на этот вопрос. Но мы можем изучить около 4,5 миллиардов лет истории Земли, глядя на то, где эволюция повторяется или нет.

Эволюция иногда повторяется, и разные виды независимо сходятся в одинаковых результатах . Если эволюция часто повторяется, то наша эволюция может быть вероятной, даже неизбежной .

И яркие примеры конвергентной эволюции существуют. У вымершего австралийского сумчатого тилацина был кенгуруподобный мешочек, но в остальном он выглядел как волк, несмотря на то, что эволюционировал из другой линии млекопитающих. Есть также сумчатые муравьеды и сумчатые летяги. Примечательно, что вся эволюционная история Австралии, где млекопитающие диверсифицируются после вымирания динозавров, параллельна другим континентам.

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Другие поразительные случаи конвергенции включают дельфинов и вымерших ихтиозавров, которые развили подобные формы, чтобы скользить через воду, и птиц, летучих мышей и птерозавров, у которых развился полет.

Мы также видим конвергенцию в отдельных органах. Глаза развивались не только у позвоночных, но и у членистоногих, осьминогов, червей и медуз. Позвоночные, членистоногие, осьминоги и черви независимо друг от друга изобрели челюсти. Ноги развивались у членистоногих, осьминогов и четырех видов рыб.

Но есть подвох. Вся эта конвергенция произошла в пределах одной линии, Eumetazoa. Eumetazoans - сложные животные с симметрией, ртами, кишками, мышцами, нервной системой. Разные евметазои разработали похожие решения для похожих проблем, но сложный план тела, который сделал все это возможным, уникален. Сложные животные эволюционировали однажды в истории жизни.

Удивительно, но многие критические события в нашей эволюционной истории уникальны и, вероятно, невероятны. Одним из них является костный скелет позвоночных, который позволяет крупным животным перемещаться по суше. Сложные, эукариотические клетки, из которых построены все животные и растения, содержащие ядра и митохондрии, эволюционировали только один раз. Секс развился только один раз. Фотосинтез, который увеличивает доступную для жизни энергию и производит кислород, является одноразовым . В этом отношении, таков и уровень человеческого интеллекта. Есть сумчатые волки, но нет сумчатых людей.

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Есть места, где эволюция повторяется, и места, где ее нет. Конвергенция кажется правилом, и наша эволюция выглядит вероятной. Но когда вы ищете несоответствия, они везде, и критические, сложные адаптации кажутся наименее повторяемыми и, следовательно, невероятными.

Более того, эти события зависели друг от друга. Люди не могли развиваться, пока рыба не развила кости, которые позволили им ползти на землю. Кости не могли развиваться, пока не появились сложные животные. Сложным животным нужны сложные клетки, а сложным клеткам нужен кислород, полученный путем фотосинтеза. Ничего из этого не происходит без эволюции жизни, единичного события среди единичных событий. Все организмы происходят от одного предка; насколько мы можем судить, жизнь случилась только один раз.

Любопытно, что все это занимает удивительно много времени. Фотосинтез развился через 1,5 миллиарда лет после образования Земли, сложные клетки - через 2,7 миллиарда лет, сложные животные - через 4 миллиарда лет, а человеческий интеллект - через 4,5 миллиарда лет после образования Земли. То, что эти нововведения настолько полезны, но так долго развивались, подразумевает, что они невероятно невероятны.

Эти одноразовые инновации, критические случайности, могут создать цепочку эволюционных узких мест или фильтров. Если так, то наша эволюция не похожа на выигрыш в лотерею. Это было похоже на выигрыш в лотерею снова, и снова, и снова. На других планетах эти критические приспособления могли развиться слишком поздно, чтобы разум мог появиться до того, как их солнце стало сверхновой, или не появился вообще.

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Представьте себе, что интеллект зависит от цепочки из семи маловероятных инноваций - происхождения жизни, фотосинтеза, сложных клеток, секса, сложных животных, скелетов и самого интеллекта - у каждого из них есть 10% -ный шанс развития. Шансы на развитие интеллекта составляют один на 10 миллионов.

Но сложные адаптации могут быть еще менее вероятными. Фотосинтез требует ряда адаптаций в белках, пигментах и ​​мембранах. Животным потребовались многочисленные анатомические инновации (нервы, мышцы, рот и т. д.). Поэтому, возможно, каждое из этих семи ключевых нововведений развивается только в 1% случаев. Если это так, интеллект будет развиваться только на 1 из 100 триллионов обитаемых планет. Если обитаемые планеты редки, то мы можем быть единственной разумной жизнью в галактике или даже в видимой Вселенной.

И все же мы здесь. Это должно что-то значить, верно? Если эволюции повезет один раз в 100 триллионов раз, каковы шансы, что мы окажемся на планете, где это произошло? На самом деле, вероятность того, что вы окажетесь в этом невероятном мире, составляет 100%, потому что мы не могли вести этот разговор в мире, где фотосинтез, сложные клетки или животные не развивались. Это антропный принцип: история Земли позволила разумной жизни развиваться, иначе мы бы не стали ее обдумывать.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые смоделировали эволюцию на компьютере.