Наша Вселенная может быть частью квантового компьютера

Мы может быть лишь симуляцией.

Пара физиков из Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Россия, недавно предложила совершенно новый взгляд на космос. Их исследования основаны на странной идее о том, что мы живем в компьютерном симуляции. Ошеломляющая теория «множества миров», заявляет, что вся наша Вселенная является частью неизмеримо большой квантовой системы, охватывающей «неисчислимые» Мультивселенные.

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Когда вы думаете о квантовых системах, таких как IBM и квантовые компьютеры Google, мы обычно представляем устройство, предназначенное для работы с субатомными частицами — кубитами — для выполнения квантовых вычислений.

Эти компьютеры могут быстро выполнить сложные вычисления, которые классические компьютеры сегодня не могут сделать, но сейчас они полезны как способ исследования разрыва между классической и квантовой реальностью.

Артем Юров и Валериан Юров, ученые, стоящие за вышеупомянутым исследованием, утверждают, что все во Вселенной, включая саму Вселенную, должно рассматриваться как квантовый объект. Это означает, что для того, чтобы испытать «квантовую реальность», нам не нужно смотреть на субатомные частицы или кубиты: мы уже там. Все кванты!

Юровы начинают свою работу, заявляя, что они перевернули с ног на голову популярные теоретические взгляды физики:

«Мы представляем новый взгляд на космологию, основанный на квантовой модели, предложенной Майклом и Холлом. В продолжение идеи этой модели мы рассматриваем конечное число классических однородных и изотропных Вселенных, эволюция которых определяется стандартными уравнениями Эйнштейна-Фридмана, но которые также взаимодействуют друг с другом квантово-механически».

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В статье дается математическое описание того, как вся наша Вселенная сама по себе является квантовым объектом. Это означает, что, как крошечная субатомная частица, она обладает квантовыми свойствами, которые должны включать суперпозицию. Теоретически, наша Вселенная должна быть в состоянии находиться в более чем одном месте или состоянии одновременно, и это означает, что просто должно быть что-то, с чем она могла бы взаимодействовать — даже если это означает, что она использует интуитивную квантовую механику для взаимодействия с собой в нескольких состояниях одновременно.

Проблема с распространением квантовой механики на большие объекты — например, на одну ячейку — заключается в том, что другие теоретические квантовые особенности перестают иметь смысл. В этом случае «декогеренция» или то, как квантовые объекты «коллапсируют» из множества состояний в физическое состояние, которое мы видим в наших классических наблюдениях, похоже, не проходит в космическом масштабе.

У исследователей есть простое решение для этого: они однозначно заявляют в своей работе, что «не существует такой вещи, как «декогеренция»».

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Согласно статье из Sci-Tech Daily, ведущий автор Артем Юров сказал:

«В те дни я скептически относился к этой идее. Потому что известно, что чем больше объект, тем быстрее он разрушается. Даже бактерия очень быстро разрушается, и здесь речь идет о Вселенной. Но здесь [Педро Гонсалес Диас, физик теоретик, чья работа частично вдохновила это исследование] спросил меня: «С чем взаимодействует Вселенная?», И я ничего не ответил. Нет ничего, кроме Вселенной, и нет ничего, с чем она может взаимодействовать».

Но чем больше Юровы исследовали теорию «многих взаимодействующих миров», согласно которой все квантовые функции физически проявляются в альтернативных реальностях, тем больше они осознавали, что это не только имеет смысл, но математика и наука, кажется, работают лучше, если предположить, что все, включая Вселенную, имеет квантовые особенности.

Существование квантовых явлений зависит исключительно от взаимного положения соседних «миров» — когда они достаточно близки, квантовый потенциал работает; когда они отдаляются, квантовый потенциал уменьшается, и частицы снова становятся классическими.

Затем исследователи использовали свои предположения, чтобы прийти к расчетам, которые расширяют теорию «множества миров», чтобы охватить множество Вселенных. Основная идея здесь заключается в том, что, если Вселенная является квантовым объектом, она должна взаимодействовать с чем-то, вероятно, с другими Вселенными.

Но то, что исследование не объясняет, если люди не магические наблюдатели, которые заставляют квантовую Вселенную «коллапсировать» в классическую реальность, измеряя ее, мы могли бы вместо этого быть шестеренками в машине — возможно, Вселенная — это кубит, может быть, мы — кубиты. Возможно, мы просто шум, который игнорируют Вселенные, пока они занимаются своими вычислениями.

Может быть, мы все-таки живем в компьютерной симуляции. Но вместо того, чтобы быть любимыми NPC некоторых продвинутых созданий, мы всего лишь кусочки математики, которые помогают операционной системе работать.

Напомним, ранее ученые предположили, что Вселенная существует благодаря человеческому сознанию.