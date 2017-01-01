Ледниковый период стал причиной эволюции

Столкновение астероида в космосе повлияло на развитие жизни на Земле.

Неожиданно для всех, шведские ученые подтвердили, что причиной возникновения Ледникового периода на нашей планете является столкновение астероида с другим космическим телом в космосе и, что более интересно, — именно это событие спровоцировало эволюцию примитивной жизни на Земле.

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Согласно результатам нового исследования, космическая пыль, возникшая в результате столкновения астероидом с неким космическим телом, заставила Землю замерзнуть, а это в свою очередь, вызвало огромный «взрыв» биологического разнообразия 466 миллионов лет назад. Речь идет об астероиде диаметром 150 километров, который был буквально разрушен в пыль между Марсом и Юпитером. Огромное облако пыли на долгое время затмило Солнце, что вызвало резкое глобальное похолодание. Эта пыль падала на Землю в течение 2 миллионов лет, что говорит о том, что охлаждение было достаточно постепенным для адаптации видов.

В результате примитивные животные эволюционировали и приспособились к выживанию в регионах с разными градациями температур. Вот что отметил по этому поводу профессор Биргер Шмитц из Лундского университета в Швеции:

«Впервые было показано, что пыль от распада астероида может привести к охлаждению, которое вызывало ледниковый период на Земле. Образцы взятые нами из скальных образований позволяют предположить, что Земля пережила кратковременный ледниковый период. Резкое падение температуры превратило воду в лед, покрывающий большую часть планеты, что привело к глобальному падению уровня моря».

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Кроме того, Шмитц и его команда уверены, что данный период совпал с очевидным всплеском разнообразия жизни на Земле, большая часть которой все еще была в океанах. В надежде узнать больше о ледниковом периоде ученые организовали поиск доказательств в древних известковых породах на юге Швеции и под Санкт-Петербургом.

Исследователи специально искали остатки огромного астероида, который геологи назвали «родительским телом L-хондрита». Исследователи растворили в кислоте более тонны известняка разных возрастов с разнообразных участков и выявили в них остатки той самой астероидной пыли, что является косвенным доказательством их теории.

Напомним, ранее ученые уже заявляли, что в Ледниковом периоде виноват пришелец из космоса.