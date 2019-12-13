Интересный факт дня: Человек должен жить только 38 лет

Если высчитать метильные метки на ДНК, человек живет значительно дольше, чем запрограммировано природой.

Современные люди живут дольше, чем заложено в ДНК freepik.com

Продолжительность жизни ныне живущих и вымерших позвоночных можно рассчитать по рисунку метильных меток на ДНК. Человек как вид свою «запрограммированную» продолжительность жизни уже превысил.

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Продолжительность жизни различных позвоночных животных варьируется в очень широких пределах. Например, крошечная рыбка Eviota sigillata живет всего 8 недель, а гренландская акула Somniosus microcephalus способна достичь почтенного возраста в 400 лет.

Зная срок жизни, характерный для тех или иных видов, можно выстраивать более эффективные природоохранные стратегии и рассчитывать квоты для рыбаков и охотников. Однако для большинства животных аккуратных оценок продолжительности жизни не существует, отмечает Conversation.

Авторы нового исследования, опубликованного в Scientific Reports, предложили извлекать эту информацию из ДНК. Они применили к геномам 252 видов животных с известной продолжительностью жизни метод эпигенетических часов, основанный на возрастных изменениях в рисунке метильных меток. Исследование показало, что для определения срока жизни достаточно данных о метилировании ДНК в 42 генах.

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Исследователи применили новый метод оценки к некоторым долгоживущим и вымершим видам и получили интересные результаты.

Например, оказалось, что для гренландского кита продолжительность жизни составляет 268 лет — на 57 лет дольше, чем у самой старой известной особи. Для мамонтов оценка составила 60 лет, что примерно соответствует сроку жизни современного африканского слона.

«Естественная» продолжительность жизни человека составила 38 лет. Примерно такой же срок жизни был характерен для наших вымерших родственников — неандертальцев и денисовцев.

Разумеется, благодаря цивилизации и медицине современные люди живут намного дольше. Наш вид сейчас — единственное известное исключение из правила.

Напомним, ранее мы узнали, что современные обезьяны умнее наших предков.