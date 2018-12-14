Ученые выяснили, что мы унаследовали от неандертальцев

Это размер черепа.

Группа ученых Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка (Германия) выяснила, что неандертальские гены влияют на форму человеческого черепа, делая ее чуть более вытянутой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Известно, что у неандертальцев, которые являлись одними из ближайших родственников современного человека, черепа были вытянутой формы, что характерно для менее развитых приматов, а не для Homo sapiens, у которых череп более шарообразный. Считается, что это отличие отражает эволюционные изменения в обеих группах гоминини и указывает на возможные особенности в организации мягких тканей мозга.

Исследователи проанализировали окаменелые черепа древних и современных людей, последовательности генома неандертальцев и Homo sapiens, а также изображения мозга. Это позволило им определить гены, влияющие на формирование круглого черепа. Оказалось, что среди людей наблюдаются значительные различия в форме черепной коробки. При этом обладатели более вытянутых черепов имели фрагменты неандертальской ДНК на хромосомах 1 и 18.

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Показано, что эта ДНК связана с активностью генов UBR4 и PHLPP1, влияющих на такие процессы развития мозга, как миелинизация нейронов и нейрогенез. Их влияние ярче всего прослеживалось в таких структурах, как скорлупа (базальное ядро в составе переднего мозга) и мозжечок. Эти области отвечают за координацию движений и когнитивные функции, включая память, внимание, планирование и, возможно, эволюцию языка и речи.

Напомним, ранее сообщалось, что неандертальцы и современные люди скрещивались многократно.

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