Ученые: Неандертальцы не тупые

Новые находки показывают, что неандертальцы были умнее, чем считалось ранее.

Международная группа ученых из Германии, Италии и Испании выяснила, что неандертальцы были способны создавать изображения, что указывает на возникновение у них зачатков культуры. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Специалисты обнаружили в известняковой пещере Cueva de los Avione, расположенной в южной части Испании, древние артефакты, возраст которых достигал 115-120 тысяч лет. Находки включают в себя перфорированные морские раковины, красные и желтые красители и сделанные из раковин сосуды, в которых имелись остатки сложных пигментных смесей.

При этом самые ранние следы присутствия современного человека в этой местности датируются лишь около 40 тысячами лет, когда произошла первая волна расселения Homo sapiens по Европе. Кроме того, исследователи провели уран-ториевое датирование наскальных рисунков в трех пещерах Пиренейского полуострова. Оказалось, что их возраст достигает 64,8 тысячи лет назад, что также доказывает их неандертальское происхождение.

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Как считают ученые, открытие предметов культуры, которые принадлежали неандертальцам, свидетельствуют о том, что способность к символическому изобразительному искусству могла быть у общего предка Homo neanderthalensis и современных людей, которые жили около полмиллиона лет назад.

Тем самым исследователи опровергают устоявшееся мнение, что Homo neanderthalensis не могли делать предметы искусства и не имели даже примитивной формы языка.