Обновление October Windows Update вновь стало доступно для загрузки

В Microsoft исправили ошибки.

После провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.

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Обновление будет доступно не для всех. Загрузить его можно через Центр обновлений Windows или вручную. Но если установщик найдет проблемы на компьютере, установка отменится.

"В дополнение к всесторонней внутренней проверке, мы внимательно изучили отзывы и диагностические данные участников программы Windows Insiders, а также миллионов устройств на Windows 10 October 2018 Update, и не обнаружили никаких признаков потери информации", заявил Джон Кейбл, директор по программному менеджменту Microsoft.

Что нового будет в обновлении? Это обещанные облачный буфер обмена, приложение Ваш телефон, новый системный поиск, режим чтения в браузере Microsoft Edge, а также ночная тема для Проводника.

Напомним, ранее Microsoft обещала помочь пострадавшим после обновления Windows 10.