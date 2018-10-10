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Обновление October Windows Update вновь стало доступно для загрузки

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В Microsoft исправили ошибки.
Обновление снова доступно для скачивания
Обновление снова доступно для скачивания
microsoft.com

После провального запуска обновления Windows 10 в октябре, когда просто исчезали файлы пользователей, Microsoft вновь запустила апдейт.

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Обновление будет доступно не для всех. Загрузить его можно через Центр обновлений Windows или вручную. Но если установщик найдет проблемы на компьютере, установка отменится. 

"В дополнение к всесторонней внутренней проверке, мы внимательно изучили отзывы и диагностические данные участников программы Windows Insiders, а также миллионов устройств на Windows 10 October 2018 Update, и не обнаружили никаких признаков потери информации", заявил Джон Кейбл, директор по программному менеджменту Microsoft.

Что нового будет в обновлении? Это обещанные облачный буфер обмена, приложение Ваш телефон, новый системный поиск, режим чтения в браузере Microsoft Edge, а также ночная тема для Проводника.

Напомним, ранее Microsoft обещала помочь пострадавшим после обновления Windows 10.

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Теги: Windows 10, обновление, Microsoft
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