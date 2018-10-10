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В обновлении Windows 10 нашли новую ошибку

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Проводник некорректно распаковывает файлы.
В Windows 10 найдена новая ошибка
В Windows 10 найдена новая ошибка
securitylab.ru

Крупное обновление Windows 10 October 2018 Update, выпущенное в октябре нынешнего года, продолжают преследовать проблемы. Ранее в октябрьском обновлении обнаружили ошибку, из-за которой удалялись пользовательские файлы, теперь же пользователи сообщают о новой неполадке при работе с архивами. Проблема связана с некорректной распаковкой файлов из архива и может привести к утрате ценных данных.

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Баг проявляется при извлечении файлов из архива в папку, где уже имеются файлы с аналогичным названием. В обновлении Windows 10 April 2018 Update отображается уведомление с предложением перезаписать или сохранить архив с тем же именем, однако в октябрьском обновлении такое сообщение не появляется, что приводит к автоматической перезаписи данных.

"Я заметил, что при перемещении файлов из архива уведомление ‘вы хотите заместить файлы’ не отображается, они просто замещаются. Я переустановил Windows, но проблема не исчезла, причем она проявляется только в октябрьском обновлении. Довольно противный баг, поскольку вы случайно можете перезаписать файл без возможности восстановления", – поделился один из пострадавших на форуме Reddit.

Об аналогичной проблеме сообщают и другие пользователи, но, судя по всему, проблема затрагивает только небольшое количество систем. Стоит отметить, что ошибка проявляется только при распаковке файлов с помощью "Проводника Windows" и ее можно избежать, если использовать сторонние архиваторы.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft обещает помочь пострадавшим после обновления Windows 10.

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Теги: Windows 10, ошибка, обновление
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Источник: securitylab.ru

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