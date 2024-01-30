Не те ожидания: появились характеристики новой консоли Nintendo

За первый год ожидается выпуск более 10 млн консолей, исходя из информации о поставках комплектующих.

| Автор: Соколенко Виктория

Японцы из Nintendo готовится к запуску преемника своей консоли Switch. Все слухи указывают, что девайс может выйти в середине года. Об этом сообщает Bloomberg.

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Switch 2 должна получить самый большой экран в истории Nintendo – 8-дюймовый. Но он будет снова LCD-шным, а не OLED, как многие предсказывали. Внутрь поставят чипсет NVIDIA tegra 239, 8 Гб оперативки, 64 Гб постоянной. Вероятна поддержка игр в 1080р с Ray Tracing и наличие процессора на 5-нм техпроцессе.

По данным аналитиков, внедрение более современной аппаратной платформы привлечет больше аудитории для Nintendo и подымет потолок качества выпускаемых игр.

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