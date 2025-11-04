Anbernic показала складную ретро-консоль RG DS — современное переосмысление культовой Nintendo DS

Консоль предлагается в трех цветах — белом, бирюзовом и черно-красном.

| Автор: Соколенко Виктория

RG DS / Кадр из видео на YouTube

Anbernic анонсировала портативную консоль RG DS — складное устройство с двумя экранами, вдохновленное культовой Nintendo DS.

Новинка создана специально для поклонников ретро-гейминга и эмуляции старых консолей, что отражает фирменный девиз бренда: "Создана для ностальгии". Консоль оптимизирована для запуска игр с Nintendo DS. При этом платформа поддерживает и современные Android-проекты.

Характеристики Anbernic RG DS:

корпус-раскладушка, два 4-дюймовых IPS-дисплея с разрешением 640×480

элементы управления: крестовина, пара аналоговых стиков, кнопки ABXY и четыре функциональные клавиши

поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, наличие двух портов USB-C и аудиоразъема 3,5 мм

слот для карт памяти TF до 2 ТБ

аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает около 6 часов автономной игры

работает на Android 14

Цена составляет 94 долл, предзаказ уже стартовал, однако точная дата выхода пока не раскрыта.

