Anbernic показала складную ретро-консоль RG DS — современное переосмысление культовой Nintendo DS
Anbernic анонсировала портативную консоль RG DS — складное устройство с двумя экранами, вдохновленное культовой Nintendo DS.
Новинка создана специально для поклонников ретро-гейминга и эмуляции старых консолей, что отражает фирменный девиз бренда: "Создана для ностальгии". Консоль оптимизирована для запуска игр с Nintendo DS. При этом платформа поддерживает и современные Android-проекты.
Характеристики Anbernic RG DS:
- корпус-раскладушка, два 4-дюймовых IPS-дисплея с разрешением 640×480
- элементы управления: крестовина, пара аналоговых стиков, кнопки ABXY и четыре функциональные клавиши
- поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, наличие двух портов USB-C и аудиоразъема 3,5 мм
- слот для карт памяти TF до 2 ТБ
- аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает около 6 часов автономной игры
- работает на Android 14
Цена составляет 94 долл, предзаказ уже стартовал, однако точная дата выхода пока не раскрыта.
