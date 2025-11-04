Почта
Anbernic показала складную ретро-консоль RG DS — современное переосмысление культовой Nintendo DS

Консоль предлагается в трех цветах — белом, бирюзовом и черно-красном.
 |  Автор: Соколенко Виктория
RG DS / Кадр из видео на YouTube

Anbernic анонсировала портативную консоль RG DS — складное устройство с двумя экранами, вдохновленное культовой Nintendo DS.

Новинка создана специально для поклонников ретро-гейминга и эмуляции старых консолей, что отражает фирменный девиз бренда: "Создана для ностальгии". Консоль оптимизирована для запуска игр с Nintendo DS. При этом платформа поддерживает и современные Android-проекты.

Характеристики Anbernic RG DS:

  • корпус-раскладушка, два 4-дюймовых IPS-дисплея с разрешением 640×480
  • элементы управления: крестовина, пара аналоговых стиков, кнопки ABXY и четыре функциональные клавиши
  • поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, наличие двух портов USB-C и аудиоразъема 3,5 мм
  • слот для карт памяти TF до 2 ТБ
  • аккумулятор емкостью 4000 мА·ч обеспечивает около 6 часов автономной игры
  • работает на Android 14

Цена составляет 94 долл, предзаказ уже стартовал, однако точная дата выхода пока не раскрыта.

Напомним, ранее мы писали о том, что Razer показала обновленную серию игровых клавиатур, главной инновацией которых стала частота опроса 8000 Гц, обеспечивающая минимальную задержку и максимальную точность отклика.

