Такой компьютер имеет большинство людей в мире – данные Steam

Доля Windows 10 составляет 65%, а Windows 11 – только 30%.

| Автор: Соколенко Виктория

В Steam опубликовали очередные результаты опроса по компьютерным компонентам пользователей. Видеокарта GeFroce RTX 3060 установлена на 9,92% компьютеров. Вслед за ней идут RTX 2060 и RTX 3070 с 6,07% и 5,18%.

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По процессорам игроки предпочитают 6-ядерные модели. Доля Intel составляет 74%, а AMD – 26%. У многих оперативной памяти в ПК 16 Гб. По дисковому пространству требуется 1 Тб и выше.

Монитор у почти 60% игроков идет разрешением 1920x1080 пикселей. 4К имеют лишь 4% опрошенных.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП процессоров для игрового ПК, которые можно купить сейчас.

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