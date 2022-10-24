СМИ опубликовали слив об игре о Росомахе из Marvel

Игра будет "боевиком с серьезным тоном".

| Автор: Соколенко Виктория

Информация об игре-боевике Marvel Wolverine от Insomniac Games не поступала с момента анонса осенью 2021 года. Однако теперь стало известно, что проект не придется ждать годами. Sony может его выпустить уже в следующем году. Подобные сведения значились в нормативной документации, переданной Microsoft в Управление по конкуренции и рынкам Великобритании. Об этом сообщает Tech4Gamers.

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"В 2023-м на PlayStation также запланирован запуск целого ряда эксклюзивных игр от внутренних и сторонних студий, включая Spider-Man 2, Wolverine, Horizon, Final Fantasy XVI и Forspoken", — сказано в нормативных документах Microsoft.

Комментариев от Sony по поводу утечки, спровоцированной конкурентом, пока не было. Ранее от Sony не звучало даже и примерной информации о Marvel Wolverine.

Что известно

Намек на выпуск игры состоялся осенью 2021 года на мероприятии PlayStation.

Дебютный трейлер Marvel Wolverine показал последствия погрома в баре, устроенного Росомахой.

Справка bigmir.net

Росомаха или Логан – герой комиксов издательства Marvel Comics. Впервые мир его увидел в октябре 1974 года в 180-ом выпуске комикса Incredible Hulk. С 1982 года обзавелся собственной серией комиксов.

Мутант обладает регенерацией и имеет 6 лезвий в руках. С Росомахой есть видеоигры, мультфильмы и комиксы. Во всех выпущенных фильмах Росомаху играет актер Хью Джекман.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что анонсирован новый Mortal Kombat.

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