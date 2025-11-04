LEGO выпустила коллекционную модель брони Iron Man Mark 3

Предзаказ уже стартовал, стоимость составляет 130 долларов (5466 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

Компания LEGO представила коллекционный набор из серии LEGO Marvel под названием Iron Man Mark 3 Collectors’ Edition (76344). Конструкция идет из 1297 деталей, а ее высота превышает 38 сантиметров.

Модель воспроизводит легендарную броню "Железного человека" из киновселенной Marvel и устанавливается на специальную подставку с именной табличкой. У фигурки подвижные суставы в области шеи, плеч, талии, запястий и кистей, а отдельные сегменты выполнены в золотом цвете. В комплекте также прилагается минифигурка Тони Старка в броне Mark 3.

По словам дизайнера LEGO Аарона Ньюмана, выбор именно этой версии доспеха объясняется ее выразительной "механичностью", которая идеально подходит для реализации в варианте конструктора.

Набор ориентирован на взрослых поклонников Marvel и LEGO. Собрать его можно как самостоятельно, так и вместе с другими пользователями через приложение LEGO Builder, поддерживающее функцию Build Together.

