Праздничная раздача Epic Games: Бесплатно отдают игру Loop Hero

Очередной бесплатной игрой стала карточная инди-игра стоимостью 279 грн.

| Автор: Максим Григорьев

В магазине Epic Games появилась новая игра, которую можно добавить бесплатно в свою библиотеку. Раздача продлится до 18:00 21 декабря, так что успейте забрать.

На этот раз Epic бесплатно отдает игру Loop Hero.

Читайте также: Epic Games будет дарить по игре каждый день

Это карточная инди-игра, которая расскажет историю про мир во вневременной петле, где всех его обитателей поглотил нескончаемый хаос. В вашем распоряжении растущая колода загадочных карт, с помощью которой вам предстоит размещать врагов, здания и элементы ландшафта на пути отважного героя в каждом из его неповторимых путешествий. Добывайте могущественные трофеи для героев всех классов и экипируйте их перед битвой. Расширяйте лагерь выживших, чтобы ваша сила росла с каждым приключением в петле. Открывайте новые классы, карты, бонусы и коварных стражников, чтобы разорвать замкнутый круг страданий."Выбирайте класс персонажа, карты из колоды и отправляйтесь в путешествие по случайно генерируемому пути. Каждое приключение не похоже на предыдущее. Продумывайте размещение зданий, элементов ландшафта и карт врагов, и каждая тропа будет по-своему опасной. Ищите баланс между картами, чтобы повысить шансы на выживание, и не забывайте добывать ценные трофеи и ресурсы для лагеря", - говорится в описании игры.

Loop Hero стоит 279 грн, но до 18:00 21 декабря ее можно добавить в библиотеку и она останется у вас навсегда.

Напомним, Epic Games к новогодним праздникам ббесплатно отдает 15 игр. Они будут доступны по одной каждый день. Так, 20 декабря бесплатно отдавали игру The Vanishing of Ethan Carter.