Праздничная раздача Epic Games: Бесплатно отдают мистический детектив

Игра The Vanishing of Ethan Carter доступна только до 18:00 20 декабря. Успейте забрать.

| Автор: Максим Григорьев

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Еще одной из 15 бесплатных игр в магазине Epic Games стала это детективная игра от первого лица The Vanishing of Ethan Carter , главное внимание в которой уделяется исследованию окружающего мира.

В роли Пола Просперо, частного детектива и эксперта по оккультизму, вам предстоит по крупицам собирать информацию, раскрыть тайну исчезновения Итэна и узнать, какая судьба ждет его семью.

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Игра доступна со 100% скидкой, а в обычное время она доступна за 279 грн. До 18:00 20 декабря она доступна бесплатно для добавления в библиотеку. Если вы успеете, она останется у вас навсегда.

Какая будет следующая игра - пока неизвестно. Но, судя по постеру, она будет связана с щитом и мечами.

Следующая игра должна быть связана с мечами и щитом / epicgames.com

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдавала бесплатно сразу три игры.