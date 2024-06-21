Ядерное оружие угрожает Украине: какие объекты может выбрать РФ

Партнерам стоит помнить, что Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на международную поддержку.

| Автор: Соколенко Виктория

Россия не перестает бряцать своей ядеркой. Военный эксперт Игорь Романенко разобрал ситуацию довольно подробно.

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По его словам, сейчас не то время, когда оккупантам было бы "целесообразно" применять ЯО. Так как они в наступлении, используют обычное конвенционное оружие. Плюс, использование ядерного оружия несет много проблем для стороны, которая ее запускала.

"Американцы уже высказались на эту тему. Если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то они уничтожат в ответ все структуры вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Украины. Причем сделают это конвенционным оружием, подлежащим контролю с точки зрения международных договоров,. То есть это очень существенное заявление – остается верить, что американцы именно так и сделают. Но нам нужно готовиться к возможным рискам", — отмечает Игорь Романенко.

Россияне считают, что на западном регионе Украины проходят основные логистические маршруты нашей армии. Потому, у врага есть мысли сделать непригодным это место для пребывания, тем самым оборвав логистику. Район с радиационным загрязнением нужно будет обходить. В этом для рашистов видится военный смысл.

"В условиях войны мы должны обрабатывать все возможные сценарии, а прежде всего худший из них. По моему мнению, сейчас россияне не пойдут на использование ядерного оружия, им это нецелесообразно на 95%. Но, как известно, Путин непредсказуем. Он видит, что окно возможностей, которое для него на полгода открыли американцы, понемногу закрывается. Но никто не знает, что может стрельнуть в больной голове диктатора, может случиться все что угодно", — заключает Игорь Романенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин может отдать приказ по применению тактического ядерного оружия в случае, если его армия будет разбита в нашей стране.

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