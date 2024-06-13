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Обновленные ракеты Х-101 оккупантов опасны даже после сбития

В комбинированную атаку 12 июня как раз вошли такие ракеты.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Обновленные ракеты Х-101 оккупантов опасны даже после сбития

Крылатые ракеты Х-101 оккупантов в новом модифицированном варианте опасны даже после их сбития. Об этом предупредил военный эксперт Иван Киричевский.

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По его словам, в целом это четвертое совершенствование ракеты. У одной из ее боеголовок кассетная часть.

"Проблема в том, если эта ракета сбивается, все равно кассетные боеприпасы выпадают из ракеты и поражают цель на большой площади", - отмечает специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия использует обновленные ракеты Х-101/102 для большего количества жертв после ударов по мирным городам Украины.

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