Обновленные ракеты Х-101 оккупантов опасны даже после сбития

В комбинированную атаку 12 июня как раз вошли такие ракеты.

| Автор: Соколенко Виктория

Крылатые ракеты Х-101 оккупантов в новом модифицированном варианте опасны даже после их сбития. Об этом предупредил военный эксперт Иван Киричевский.

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По его словам, в целом это четвертое совершенствование ракеты. У одной из ее боеголовок кассетная часть.

"Проблема в том, если эта ракета сбивается, все равно кассетные боеприпасы выпадают из ракеты и поражают цель на большой площади", - отмечает специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия использует обновленные ракеты Х-101/102 для большего количества жертв после ударов по мирным городам Украины.

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