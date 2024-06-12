Сколько ПВО осталось у России: цифры

Производство российского ПВО очень дорогостоящее и длительное.

| Автор: Соколенко Виктория

Украина системно минусует противовоздушную оборону РФ с дальним радиусом действия. Особенно это происходит во временно оккупированном Крыму. От этой работы есть плоды. Подробнее рассказал военный обозреватель Александр Коваленко.

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Коваленко отмечает, что Силы обороны с середины апреля наладили системные удары по полуострову баллистикой M39А1 (ATACMS Block I). Стоимость ракеты чуть меньше полутора млн каждая. Она наносит серьезный урон системам ПВО стоимостью более млрд долл.

На сейчас только в Крыму уничтожили/повредили/вывели из боеспособности минимум 3 дивизиона С-400. На начало года у РФ было 44 дивизиона С-400. А С-300 – 63. Число ЗРК дальнего радиуса действия у врага лишь кажется огромным. На самом деле, для покрытия всей территории страны-террористки нужно более 1000 дивизионов. А их по факту, около 100. Темп выноса российского ПВО не только создает полетную зону для наших ракет, а и способствует дефициту систем ПВО у оккупантов.

К слову, Генштаб ВСУ имеет приятные новости. От ориентировочного количества ПВО рашистов можно сделать еще минусы:

Напомним, ранее мы писали о том, что названа худшая ПВО оккупантов.

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