"Солдат нарожают еще": Путин приказал беречь бронетехнику РФ

Если усилить санкции, то проблемы России в оружейном вопросе будут усугубляться.

| Автор: Соколенко Виктория

В рядах российских пропагандистов проскочило заявление о том, что оккупантам на фронте не хватает бронетехники и прочего вооружения. Соответственно, у них "может измениться ситуация" на поле боя. Украинский генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт Игорь Романенко прокомментировал данную информацию.

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По словам Романенко, около полтора года назад военный преступник Путин проводил совещание с силовым блоком. На нем делалась ставка на первоочередное сохранение техники. Так как "солдат еще родят".

"У них за Уралом есть целые поля старой бронетехники после Второй мировой войны. Но из нескольких машин варварским способом можно склепать одну – восстановить", – сказал Романенко.

Эксперт добавляет, что при наличии запчастей можно провести модернизацию и отправку на фронт. Современного ничего в России не прибавляется. После удара по аэродрому Ахтубинск, где повреждения получили Су-57, блогеры РФ начали утверждать, что "это не беда". Мол, стоит вкладываться в Су-35.

"Это как танк "Армата" у них. "Аналогов нет в мире" – и 10 лет они его не могут завести. Су-57 – примерно такой",– добавил военный.

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ вбухала в Су-57 миллиарды долл.

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