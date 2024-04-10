В Viber под блок попали почти 40 тыс проблемных "абонентов"

Все чаты и личные звонки в Rakuten Viber зашифрованы сквозным шифрованием.

| Автор: Соколенко Виктория

В Viber в 2022 году заблокировали 130 тыс аккаунтов мошенников и спамеров. В 2023 году благодаря совершенствованию внутренних инструментов и помощи искусственного интеллекта на блокировку попали 37 тыс профилей жуликов.

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О телефонном спаме или мошенничестве в 2023 году сообщили около 60 тыс украинцев. Этот показатель почти в 5 раз меньше 2022 года. Кроме того, около 450 тыс украинцев получили звонки от спамеров/мошенников. В последнем, цифра меньше в 3,6 раза, чем было в 2022 году.

"Rakuten Viber заботится о снижении уровня телефонного мошенничества и спама и работает над дополнительной защитой пользователей. Система антиспама Viber блокирует учетные записи, которые распознает как мошеннические на основе различных факторов, в частности поведенческих. Одной из ключевых дополнительных функций для защиты, которая повлияла на снижение количества жалоб на спам в 2023 году, является "Идентификация абонентов". Прошлой осенью она появилась в Rakuten Viber в Украине для пользователей Android. "Идентификация абонентов" помогает пользователям идентифицировать входящие звонки от неизвестных абонентов и предупреждает о возможном спаме и мошенничестве. Пользователи могут помечать входящие вызовы как спам после завершения звонка, помогая Viber повысить уровень защиты", - говорят в пресс-службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что в в Viber показали исследование о самых популярных смартфонах в Украине.

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