Самые популярные смартфоны в Украине: в Viber показали исследование

В Украине число пользователей iOS в 2023 году составляло 19%, а в 2022 – 17%.

| Автор: Соколенко Виктория

В Viber провели интересное исследование о мобильных платформах, топе брендов и моделей смартфонов, которые популярны среди украинцев. Так, традиционно, имеем львиную долю пользователей Android. По состоянию на прошлый месяц их было 78%. Обладателей iOS — 22%.

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Как отметили в компании, пятерка любимых техногигантов среди украинцев осталась неизменной:

Samsung

Redmi

Apple

Xiaomi

Huawei

А вот так выглядит подборка самых распространенных моделей смартфонов:

Redmi 9A

iPhone 11

Redmi 9C

Redmi Note 9

Redmi 9

"Эта статистика получена благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и включает только обобщенные данные о брендах и моделях смартфонов. Чаты и звонки в Viber надежно защищены сквозным шифрованием по умолчанию - доступ к ним имеют только собеседники", - отметили в Viber.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Viber запустили премиум-подписку.

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