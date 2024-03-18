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Самые популярные смартфоны в Украине: в Viber показали исследование
В Viber провели интересное исследование о мобильных платформах, топе брендов и моделей смартфонов, которые популярны среди украинцев. Так, традиционно, имеем львиную долю пользователей Android. По состоянию на прошлый месяц их было 78%. Обладателей iOS — 22%.
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Как отметили в компании, пятерка любимых техногигантов среди украинцев осталась неизменной:
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
А вот так выглядит подборка самых распространенных моделей смартфонов:
- Redmi 9A
- iPhone 11
- Redmi 9C
- Redmi Note 9
- Redmi 9
"Эта статистика получена благодаря внутренним инструментам Rakuten Viber и включает только обобщенные данные о брендах и моделях смартфонов. Чаты и звонки в Viber надежно защищены сквозным шифрованием по умолчанию - доступ к ним имеют только собеседники", - отметили в Viber.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Viber запустили премиум-подписку.
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