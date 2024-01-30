В Viber добавили бизнес-звонки: что это такое

Компании смогут подключить для звонков в Rakuten Viber свой обычный номер колл-центра или назначить новый.

| Автор: Соколенко Виктория

В Rakuten Viber объявили о запуске бизнес-звонков в Украине. Это инструмент общения для компаний и их клиентов в приложении. Об этом bigmir.net сообщили в пресс-службе.

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Юзерам предоставили возможность бесплатно звонить на стационарные и короткие номера компаний откуда угодно, в том числе – из-за границы. Как показали опросы, 91% потребителей отдают предпочтения брендам, которые предлагают возможность им позвонить или отправить сообщения.

"Бизнес-звонки в Viber становятся логичным дополнением к давно существующим в приложении бизнес-сообщениям. Благодаря новому инструменту клиенты сами смогут выбирать канал, через который они хотят связаться с брендом. Компании в свою очередь получают новый инструмент для эффективной обработки запросов клиентов в удобном месте, что в конечном итоге улучшает взаимодействие с клиентами. Функция звонка в чате позволяет клиентам звонить компаниям прямо в приложении Rakuten Viber, где они получают специальное предложение от бренда, новое сообщение о времени доставки или о наличии товара. Благодаря удобству повышаются конверсии, клиентские запросы решаются быстрее, бренды получают возможность предложить дополнительные услуги и товары в соответствии с потребностями клиента прямо во время разговора", - говорят в Rakuten Viber.

Напомним, ранее мы писали о том, что Viber запустил премиум-подписку.

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