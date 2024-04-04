- Горячие темы:
- Все для фронта - все про оружие и технику
Первый в мире с Pantone: вышел смартфон Motorola Edge 50 Pro
Motorola выпустила смартфон с рядом уникальных фишек. Новинка называется Edge 50 Pro, сообщает Android Authority.
Читайте также: Google выпустит сразу 3 смартфона Pixel 9: раскрыт дизайн
По заявлениям производителя, это первый телефон на рынке, чья камера и экран получили сертификацию Pantone. То есть, устройство может довольно реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Данный факт является крутым для портретной съемки.
Другие характеристики Moto Edge 50 Pro:
- 6,7-дюймовый экран, на 120 Гц и с яркостью до 2000 нит, HDR 10+.
- Процессор Snapdragon 7 Gen 3.
- Батарея рассчитана на 4500 мАч. Быстрая зарядка идет на 125 Вт, беспроводная – 50 Вт.
- Фронтальная камера на 50 Мп. Основная – 50 + 13 + 10 Мп. В ней есть автофокус и телефото.
- 8/12 Гб оперативки. 256 Гб постоянной.
- Android 14.
За версию смартфона с 8/256 Гб памяти просят 380 долл (14786 грн), а за 12/256 – 430 долл (16731 грн).
Напомним, ранее мы писали о том, что представлен складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro.
Читайте также: Кардинальное отличие: раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S25
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.