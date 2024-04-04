Первый в мире с Pantone: вышел смартфон Motorola Edge 50 Pro

В сравнении с прошлогодним Moto Edge 40 Pro, новинка стала хуже по оперативке. Максимальный объем составлял тогда 16 Гб. Такая ситуация и по дисплею – снижение со 165 Гц.

| Автор: Соколенко Виктория

Motorola выпустила смартфон с рядом уникальных фишек. Новинка называется Edge 50 Pro, сообщает Android Authority.

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По заявлениям производителя, это первый телефон на рынке, чья камера и экран получили сертификацию Pantone. То есть, устройство может довольно реалистично передавать цвета и оттенки кожи. Данный факт является крутым для портретной съемки.

Edge 50 Pro - фото Motorola

Другие характеристики Moto Edge 50 Pro:

6,7-дюймовый экран, на 120 Гц и с яркостью до 2000 нит, HDR 10+.

Процессор Snapdragon 7 Gen 3.

Батарея рассчитана на 4500 мАч. Быстрая зарядка идет на 125 Вт, беспроводная – 50 Вт.

Фронтальная камера на 50 Мп. Основная – 50 + 13 + 10 Мп. В ней есть автофокус и телефото.

8/12 Гб оперативки. 256 Гб постоянной.

Android 14.

За версию смартфона с 8/256 Гб памяти просят 380 долл (14786 грн), а за 12/256 – 430 долл (16731 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что представлен складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro.

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