От 54 тыс грн: представлен складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro

Управляет девайсом ОС Android 14.

| Автор: Соколенко Виктория

На рынок вышел новый складной смартфон Vivo X Fold 3 Pro. Он стал первым устройством такого форм-фактора с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

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У него оперативная память LPDDR5x, накопитель - UFS 4.0. Емкость батареи составляет 5700 мАч. Поддерживается проводная зарядка на 100 Вт, беспроводная на 50. Еще и реверсивная – на 5 Вт. У смартфона 8,03-дюймовый внутренний экран 2480 х 2200 пикселей, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость 4500 нит. С внешней стороны – 6,53-дюймовый OLED с частотой 120 Гц.

Фото - Vivo

Vivo X Fold 3 Pro получил основную камеру на 50 + 50 + 64 Мп. Есть широкоугольник и перископ. Любителей селфи порадуют 2 датчика по 32 Мп каждый. Разработчики предусмотрели ульразвуковой сканер отпечатков пальцев, IPX8, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, стереодинамики.

В зависимости от памяти, 16/512 Гб или 16 Гб/1 Тб, придется заплатить от 1385 до 1521 долл (54406 – 59749 грн).

Напомним, ранее мы давали ТОП смартфонов с самой быстрой зарядкой.

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