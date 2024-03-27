Xiaomi выпустила дешевый смартфон Poco C61

Дизайн в Poco C61 практически не отличим от Xiaomi 13 Ultra.

| Автор: Соколенко Виктория

Xiaomi на рынок новый смартфон от своего суббренда - Poco C61. У него быстрый экран, двойная камера и довольно неплохой объем памяти. Об этом сообщает Gizchina.

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У смартфона чистый Android 14 без фирменной оболочки. Экран 6,71 дюймов, с разрешением 1650 x 720. Кадровая частота составляет 90 Гц, а яркость до 500 нит. Сердце телефона – процессор MediaTek Helio G36. Оперативки предусмотрено 4 или 6 Гб, постоянной – 64/128 Гб. Можно увеличить объем до 1 Тб за счет флешки.

Poco C61 – фото Gizchina

Камеры самые простые. На 5 Мп идет селфи, а основная – 8+0,08 Мп. Батарея рассчитана на 5000 мАч, поддерживается зарядка на 10 Вт. Poco C61 имеет порт 3,5 мм для наушников, поддеживает 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 и GPS.

В зависимости от версии памяти, за новинку просят 90 – 100 долл (3538 – 3931 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что смартфоны Xiaomi будут дорожать.

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