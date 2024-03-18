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Определен смартфон с самой лучшей камерой в мире
Представители лаборатории DxOMark, которая представляет различные рейтинги смартфонов, выдали обновление по сегменту камерафонов. Его лидер - Oppo Find X7.
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Аналитики похвалили телефон за достойную цветопередачу и баланс белого, боке с естественным размытием. Еще за детализацию на фото с зумом и за точную экспозицию. Oppo Find X7 Ultra выделяется среди конкурентов в портретной съемке за счет цветов, высокой обобщенности во всех обстоятельствах съемки.
Примеры снимков, сделанных на Oppo Find X7:
Напомним, ранее мы писали о том, какой складной смартфон в мире покупают чаще всего.
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