Определен смартфон с самой лучшей камерой в мире

В лидерскую когорту еще попали Huawei Mate 60 Pro+, Huawei P60 Pro, iPhone 15 Pro Max и Google – Pixel 8 Pro.

| Автор: Соколенко Виктория

Представители лаборатории DxOMark, которая представляет различные рейтинги смартфонов, выдали обновление по сегменту камерафонов. Его лидер - Oppo Find X7.

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Аналитики похвалили телефон за достойную цветопередачу и баланс белого, боке с естественным размытием. Еще за детализацию на фото с зумом и за точную экспозицию. Oppo Find X7 Ultra выделяется среди конкурентов в портретной съемке за счет цветов, высокой обобщенности во всех обстоятельствах съемки.

Примеры снимков, сделанных на Oppo Find X7:

Фото - DxOMark

Фото - DxOMark

Фото - DxOMark

Напомним, ранее мы писали о том, какой складной смартфон в мире покупают чаще всего.

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