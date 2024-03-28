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Google выпустит сразу 3 смартфона Pixel 9: раскрыт дизайн
Вероятнее всего релизы будут осенью.
Google собирается выпустить смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Инсайдеры слили внешний вид младшей модели. Об этом сообщает 91mobiles.
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Pixel 9 получит плоский корпус и двойную камеру. Размер экрана составит 6,03 дюймов. Управлять устройством планируется с помощью нового чипа Tensor. Аккумулятор должен быть больше 4000 мАч. Будет поддерживаться быстрая проводная зарядка до 30 Вт, беспроводная – 15 Вт.
Напомним, ранее мы показывали, как может выглядеть Google Pixel 9 Pro.
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