Google выпустит сразу 3 смартфона Pixel 9: раскрыт дизайн

Вероятнее всего релизы будут осенью.

| Автор: Соколенко Виктория

Google собирается выпустить смартфоны Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. Инсайдеры слили внешний вид младшей модели. Об этом сообщает 91mobiles.

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Pixel 9 получит плоский корпус и двойную камеру. Размер экрана составит 6,03 дюймов. Управлять устройством планируется с помощью нового чипа Tensor. Аккумулятор должен быть больше 4000 мАч. Будет поддерживаться быстрая проводная зарядка до 30 Вт, беспроводная – 15 Вт.

Напомним, ранее мы показывали, как может выглядеть Google Pixel 9 Pro.

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