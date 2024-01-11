Что умеет и сколько стоит антисмартфон Rabbit R1

Аккумулятора у этого малыша хватит на день автономной работы.

| Автор: Соколенко Виктория

На CES 2024 дебютировал гаджет Rabbit R1 – так называемый антисмартфон с ярким дизайном, 2,88-дюймовым сенсорным экраном, поворотной камерой, процессором MediaTek. У него предусмотрено памяти 4/128 Гб.

Читайте также: Первые ноутбуки с новой клавишей: Acer анонсировала 3 ПК

Этот удобный помощник наделен слотом для сим-карт и возможностью совершать звонки. Также в опциональном списке отображение входящих сообщений, отправка сообщений. Но главное – наличие искусственного интеллекта. Через него можно вызвать такси, забронировать столик в ресторане, заказать книгу. В общем, любое выполнение задач через ИИ.

Работает девайс на Rabbit OS. Ему под силу управлять музыкой, распознавать продукты и товары через камеру. Для взаимодействия с Rabbit R1 предусмотрено колесико. Но для пользования ИИ лучше использовать голос. По предварительному заказу за новинку просят 199 долл (7579 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что представлена первая маска для защиты разговоров.

Читайте также: Прозрачный и с сочной картинкой: Samsung показала экран будущего

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.