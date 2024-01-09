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Прозрачный и с сочной картинкой: Samsung показала экран будущего

Такую технологию в компании разрабатывали в течение 6 лет.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Прозрачный и с сочной картинкой: Samsung показала экран будущего
Новая разработка Samsung / engadget.com

Samsung на выставке CES 2024 представила дисплей на основе технологии microLED. Девайс показали в 3 вариантах – 2 с тонированным стеклом, которое скрывает объекты позади. И один, что полностью просматриваемый. Толщина у каждого около 1 см. В дизайне нет рамок. Об этом сообщает Engadget.

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В целом, эффект очень впечатляющий. Поскольку отображение контента напоминает голограмму. Но высокая плотность пикселей делает изображение высокоточным. Информация о вероятных ценах, о способе применения инициативы в потребительских устройствах пока не раскрывается.

Напомним, ранее мы показывали фото Samsung Galaxy S24 Ultra. 

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