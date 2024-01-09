Первые ноутбуки с новой клавишей: Acer анонсировала 3 ПК

Самый дорогой из подборки - Aspire Vero 16. В Европе он планируется продаваться по 1199 евро (49958 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

На выставке CES 2024 компания Acer презентовала ряд новых ноутбуков - Aspire Go 14, Aspire Go 15 и Aspire Vero 16. Ключевая особенность каждого – наличие кнопки для вызова ассистента на основе искусственного интеллекта Copilot от Microsoft. О каждом bigmir.net рассказывает по порядку.

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У ноутбуков Aspire Go 14 и Aspire Go 15 экраны с соотношением сторон 16 к 10 и разрешением FHD+. В них стоят процессоры Intel Core i3 N-серии. Также можно будет рассмотреть модификации с AMD Ryzen 7000. В обоих моделей накопитель до 1 Тб. ОЗУ предусматривается 16 Гб. Wi-Fi 6. В устройства поставили порты HDMI 2.1, USB Type-C, USB Type-A и 3,5 мм. ПК автономно работают до 10 часов.

Фото - Acer

Фото - Acer

Еще один анонс - Aspire Vero 16. Соотношение сторон составляет 16 к 10. Дисплей в этом случае может похвастаться 100% охватом цветового пространства sRGB, веб-камерой на 1440р. Камера может устранять посторонние звуки за счет опции AI PurifiedVoice. В ноутбуке стоят чип Intel Core Ultra 7, оперативная память на 16 Гб, накопитель до 2 Тб. От одной зарядки Aspire Vero 16 протянет до 10,5 часов.

Фото - Acer

Фото - Acer

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung показала экран будущего.

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