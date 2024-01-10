Представлена первая маска для защиты разговоров

Стартап на Kickstarter смог привлечь более 60 тыс долл на разработку.

| Автор: Соколенко Виктория

CES 2024 продолжает удивлять. Компания Skyted представила маску, похожую на медицинскую. Но ее назначение совсем другое. А именно, уменьшение громкость разговора пользователя на 25 децибел. Об этом сообщает Engadget.

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Такого показателя должно быть достаточно для того, чтобы никто вокруг не слышал содержания разговора по телефону. Эффект удалось достичь благодаря маленьким отверстиям и камеры диаметром 12 мм с обеих сторон лица. Резонаторы для отвода звука позволяют рассеивать звуковые волны без их проникновения в окружающую среду.

Внутри маски стоит микрофон. Он может подключаться к устройству через Bluetooth или провод. Дополнительно есть аудиоразъемы, позволяющие слышать и себя, и собеседников.

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung показала экран будущего.

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