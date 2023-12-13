25 лет жизни: в Google показали "Капсулу времени" с трендами

Алгоритмом выделены люди и объекты, которые оказывали определенное культурное влияние в разные временные промежутки.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Google представила ролик "Капсула времени". В нем собраны пять самых популярных запросов в определенных категориях за 1999 – 2023 года.

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В Google добавляют, что историческая подборка не охватывает абсолютно все значимые явления. Но в целом, она показывает яркие общие тенденции в интересах пользователей поисковика за четверть века.

Также вы можете создать свою "Капсулу времени" тут.

Напомним, ранее мы писали о том, чем интересовались украинцы в Google в 2023 году.

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