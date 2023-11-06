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Оценка народа: какие смартфоны люди любят больше всего

Складные смартфоны все же имеют популярность.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Оценка народа: какие смартфоны люди любят больше всего
Samsung Galaxy S23 / Getty Images

Бенчмарк AnTuTu презентовал рейтинг смартфонов, который основан на оценках удовлетворенности со стороны пользователей. Первое место получил смартфон-планшет Honor Magic V2 с 96,15% позитивных откликов.

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Второе место досталось Samsung Galaxy S23 Ultra с показателем 95,78%. На третьем месте расположился Xiaomi MIX Fold 3.

Остальная часть списка с оценками:

  • Meizu 20 Pro - 94,19%.
  • realme GT 5 - 93,27%.
  • Vivo X90 Pro+ - 92,53%.
  • Samsung Galaxy S23 - 92,24%.
  • Honor X40 GT - 91,35%.
  • Xiaomi 13 Ultra - 90,87%.
  • Meizu 20 90,7%.

Фото - AnTuTu
Фото - AnTuTu

Напомним, ранее мы писали о том, что названы новые смартфоны, самые мощные на рынке. 

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