Оценка народа: какие смартфоны люди любят больше всего

Складные смартфоны все же имеют популярность.

| Автор: Соколенко Виктория

Бенчмарк AnTuTu презентовал рейтинг смартфонов, который основан на оценках удовлетворенности со стороны пользователей. Первое место получил смартфон-планшет Honor Magic V2 с 96,15% позитивных откликов.

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Второе место досталось Samsung Galaxy S23 Ultra с показателем 95,78%. На третьем месте расположился Xiaomi MIX Fold 3.

Остальная часть списка с оценками:

Meizu 20 Pro - 94,19%.

realme GT 5 - 93,27%.

Vivo X90 Pro+ - 92,53%.

Samsung Galaxy S23 - 92,24%.

Honor X40 GT - 91,35%.

Xiaomi 13 Ultra - 90,87%.

Meizu 20 90,7%.

Фото - AnTuTu

Напомним, ранее мы писали о том, что названы новые смартфоны, самые мощные на рынке.

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