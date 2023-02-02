Samsung выпустила три смартфона Galaxy S23: обзор с фото и видео

В новинках установлены ОС Android 13 и оболочка One UI 5.1.

| Автор: Соколенко Виктория

Samsung провела свое традиционное мероприятие Galaxy Unpacked. Наши прогнозы сбылись, так как компания представила три смартфона из серии S23. Bigmir.net публикует официальные характеристики, а также фото и видео.

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Модельный ряд получил Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Примечательно, что у смартфонов отсутствует выступ вокруг камер на задней панели.

Обычный Samsung Galaxy S23 имеет 6,1-дюймовый AMOLED-экран. Оперативной памяти 8 Гб, а вот постоянной может быть 128/256/512 ГБ. Емкость батареи 3900 мАч. Быстрая зарядка рассчитана на 25 Вт, а беспроводная – на 10.

Samsung Galaxy S23+ примечателен экраном чуть побольше – 6,6 дюймов. Оперативной памяти в данном случае тоже 8 Гб. А вот постоянной – 256/512 Гб. Батарея 4700 мАч. Быстрая зарядка на 45 Вт, беспроводная зарядка на 10 Вт.

S23 и S23+ имеют камеры 50 Мп, 12 Мп, 10 Мп (основные датчики), а также 12 Мп (фронтальный).

Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S23+ - фото Samsung

Samsung Galaxy S23 и Samsung Galaxy S23+ - фото Samsung

В Samsung Galaxy S23 Ultra приставка "Ultra" говорит сама за себя. Поскольку экран тут 6,8 дюймов. Объем оперативной памяти – 8/12 Гб, а постоянной 256/512 Гб или 1 Тб. Батарея – 5000 мАч. Быстрая и беспроводная зарядки – 45/10 Вт соответственно. Основная камера в S23 Ultra получила датчик в 200 Мп. Другие - широкоугольная – 12 Мп, телефото – 10 Мп, фронтальная – 12 Мп.

Samsung Galaxy S23 Ultra - фото Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra - фото Samsung

Samsung Galaxy S23 Ultra - фото Samsung

Продажи телефонов стартуют 17 февраля. Их цена выглядит вот так:

Galaxy S23 – 799,99 долл (29 302 грн).

Galaxy S23+ – 999,99 долл (36 636 грн).

Galaxy S23 Ultra – 1199,99 долл (43 971 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, что Thunderobot выпустила ноутбук за 180 тыс грн.

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