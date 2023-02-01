Презентация Samsung 1 февраля 2023: онлайн-трансляция

Презентация Samsung уже сегодня - когда и что покажут в онлайн-трансляции.

| Автор: Соколенко Виктория

Первый день второго месяца зимы будет богат на интересные новости для фанатов Samsung. Компания сегодня в 20:00 по Киеву проведет Unpacked. Это традиционная презентация новых устройств. Редакция bigmir.net предлагает рассмотреть, чего можно ожидать от этого мероприятия.

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Galaxy S23 и S23 Plus – характеристики

Фото - WinFuture

Основное внимание Samsung уделит линейке смартфонов S23. До сегодня в сети было много интересных инсайдов. К примеру, мы публиковали фото, сделанные камерой Galaxy S23 Ultra. А также размещали первые снимки форм-факторов грядущих новинок. Сейчас же, за несколько часов до старта Unpacked, распространяемая информация структурировалась. Предполагается, что мы увидим:

Стандартную версию - Galaxy S23.

Более продвинутую - Galaxy S23 Plus.

Самую топовую - Galaxy S23 Ultra.

Предварительно известно, что S23 и S23 Plus получили 6,1 и 6,6-дюймовые дисплеи. Их разрешение 1080р, а частота обновления 120 Гц. Galaxy S23 Ultra сильно далеко по размеру не ушла – 6,8 дюймов. Частота обновления такая же – 120 Гц. Но у нее разрешение 1440р. Процессор во всех моделях - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

По конфигурациям памяти есть 8 или 12 Гб оперативки, а хранилище от 128 до 1 Тб. Емкость батарей – 3900/5000 мАч. При этом, предусмотрена быстрая зарядка для Plus и Ultra в 45 Вт, для обычного S23 – 25 Вт.

Ultra S23 должен будет порадовать 200-Мп сенсором главной камеры и тремя дополнительными модулями:

12-Мп сверхширокоугольный.

10-Мп с трехкратным зумом.

10-Мп с десятикратным зумом.

Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получат 50-Мп основную камеру, 12-Мп сверхширокоугольник, 10-Мп для телефото с трехкратным зумом.

На счет цены ставки такие:

Galaxy S23 – 799,99 долл (29 302 грн).

Galaxy S23 Plus – 999,99 долл (36 636 грн).

Galaxy S23 Ultra – 1199,99 долл (43 971 грн).

Новинки Samsung 2023: онлайн презентация 1 февраля 2023

Фото - thetechoutlook.com

Если верить информации со страницы предварительного резервирования, то сегодня мы еще увидим целых 5 ноутбуков: Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro, Book 3 Pro 360 и Book 3 Ultra. Из того, что известно:

Samsung Galaxy Book 3 Ultra должен получить 16-дюймовый дисплей и разрешение 1800р, процессор Intel Core i9-13900H, оперативку в 32 Гб, накопитель в 1 Тб, видеокарту Nvidia RTX 4070. Дисплей будет сенсорным и сможет работать со стилусом.

Galaxy Book 3 Pro 360 пророчат 16-дюймовый дисплей, процессор Intel i5-1340P/i7-1360, интегрированную графику, 16 Гб оперативки, накопитель до 1 Тб.

Презентация Samsung 1 февраля 2023 - трансляция онлайн:

Новые смартфоны от Samsung чем будут отличаться

Фото - WinFuture

Предшественник S23 – телефон серии S22. S23 по предварительным оценкам намного лучше по ряду параметров:

Более новый чип. По ставкам бенчмарка AnTuTu, у Galaxy S23 Ultra производительность лучше на 39%.

Современный Bluetooth 5,3.

Совершенно другой тип накопителя - UFS 4.0.

Лучшая цветопередача.

Плотность пикселей (точек) – 501 на дюйм.

Память LPDDR5X.

Android 13 и оболочка One UI 5.1.

Развернутый материал с официальными характеристиками всех гаджетов с Unpacked появится на bigmir.net совсем скоро. Следите за обновлениями.

А пока можно почитать обзор с летнего Unpacked, на котором показали складные смартфоны, наушники и часы.

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