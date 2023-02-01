Thunderobot выпустила ноутбук за 180 тыс грн

Дизайн ПК выполнен в стиле трансформера "Бамблби".

| Автор: Соколенко Виктория

Thunderobot выпустил ноутбук Zero 2023 с самым мощным процессором и видеокартой на рынке. Характеристики раскрыли в ITHome.

Читайте также: Acer выпустила велотренажер для работы за компьютером

Новинка получила 16-дюймовый дисплей. Его разрешение 4К, частота обновления – 240 Гц. Поставлены процессор Intel Core i9-13900HX и видеокарта GeForce RTX 4090.

У ноутбука 64 Гб оперативной памяти, SSD на 2 ТБ, мощная система охлаждения и куча разъемов. Есть адаптер Wi-Fi 6E.

Фото - ITHome

Фото - ITHome

Цена всей этой прелести – 33 тыс юаней (около 180 тыс грн).

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит собрать игровой компьютер в Украине и других странах.

Читайте также: Эволюцию и историю человечества отобразили в виде дерева из игр

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.