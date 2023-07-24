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Жгли огнем и царапали: складной Moto Razr 40 Ultra прошел стресс-тест
Блогер JerryRigEverything проверил на прочность складной смартфон Moto Razr 40 Ultra. Флагман прошел через царапины, нагрев огнем и выгибание. Весь процесс тестирования опубликовали на YouTube.
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Царапины на внутреннем экране появились достаточно быстро после давления инструментами со 2 и 3 жесткостью по шкале Мооса. На внешнем дисплее применялись инструменты с жесткостью 7 по упомянутой шкале. Внутренний экран начал темнеть после 5 секунд воздействия огнем, а внешний – после 20 секунд.
Рейтинг IP52 проверялся покрытием большого слоя пыли. Но механизм смартфона выдержал это. В финале – тест на выгибание. При попытке выгибания в обратную сторону у Moto Razr 40 Ultra треснуло внешнее стекло. Но на трудоспособность дефект не повлиял.
Напомним, ранее мы давали подробный обзор на Moto Razr 40 Ultra.
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