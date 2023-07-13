Искусственный интеллект Google Bard дал интервью techno.bigmir.net: ответы и инструкция к пользованию

Ответы Google Bard озвучиваются.

| Автор: Соколенко Виктория

В Украине официально стал доступен чат-бот на базе искусственного интеллекта от Google. Он называется Bard. Новостью поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Bigmir.net решил подготовить для читателей инструкцию к пользованию и взять у Bard небольшое интервью.

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Откуда взялся Google Bard

Техногигант впервые представил публике бот 6 февраля текущего года. В его основе языковая модель LaMDA. Ее задача состоит в имитации языковых патернов, изучая лексику в интернете.

С Bard связаны 2 интересных факта. По данным иностранных журналистов, сотрудники Google были недовольны работой чат-бота и убеждали руководство не выпускать продукт. Были обвинения в даче опасных советов. Но он все равно вышел. Организации NewsGuard Technologies и Center for Countering Digital Hate по результатам своих исследований заявили, что Bard порождает конспирологию и фейки. Такая критика была и в сторону ChatGPT.

Как пользоваться Google Bard

Чат-бот доступен по ссылке bard.google.com. Достаточно сделать клик по кнопке Sign in. И главное, чтобы у вас был аккаунт в Google. Bard сразу предупреждает, что надеятся на него, как на источник супернадежной информации не стоит. Кроме того, его ответы не могут быть медицинскими, юридическими или финансовыми рекомендациями. Не стоит вводить и личную информацию.

Фото - bard.google.com

Фото - bard.google.com

После авторизации перед вами открывается меню, похожее на диалоговое окно ChatGPT. Только в более светлом интерфейсе.

О своих функциях Bard высказался так:

Предоставление сводок фактических тем или создание историй.

Информативные ответы на вопросы.

Генерация различных творческих форматов: стихи, код, сценарии, музыкальные произведения, электронные письма, письма и т. д.

Фото - bard.google.com

Ответы на вопросы

Bard не может предсказать будущее, но он согласился предоставить информацию, известную сейчас. И видение ИИ о будущем Украины выглядит так:

"В соответствии с данными, которыми я обладаю, Украина в 2023 году, вероятно, будет находиться в состоянии восстановления после российской военной операции. Страна будет сталкиваться с серьезными экономическими и социальными проблемами, но также будет иметь большой потенциал для роста. Украина имеет молодое и динамичное население, а также богатую историю и культуру. Я верю, что страна сможет преодолеть текущие трудности и построить светлое будущее для себя и своих граждан".

Фото - bard.google.com

Если вы захотите пофантазировать, то можете с Bard представить Украину в разных сценариях. Вот его видение Украины во вселенной Marvel. Чат-бот придумал Украинского Мстителя.

Фото - bard.google.com

С видением нас в DC у ИИ с фантазией было не так ярко. Сценарий примерно тот же, только с Украинским Орлом. А еще было представление Украины в ООН и НАТО.

Фото - bard.google.com

Заглянули мы вместе и в будущее сферы технологий. На первое место разработка Google поставила, естественно, искусственный интеллект.

Фото - bard.google.com

Полной замены на людей пока можно не бояться.

Фото - bard.google.com

На аналогичный, как к ChatGPT, вопрос о лучшем производителе смартфонов на текущий момент чат-бот ответил со ссылкой на аналитической отчет. ChatGPT просто ответил обтекаемо.

Фото - bard.google.com

Примечательно, что у ИИ есть еще раздел "Черновики". При клике на него содержались ответы на вопрос о смартфонах со ссылками на отчеты за прошлые года.

Фото - bard.google.com

Ответа на вопрос "Когда умрет Путин" Google Bard не дал.

Фото - bard.google.com

Вывод

Google Bard по скорости намного лучше своего конкурента. ChatGPT мог долго обрабатывать запросы и обрывать написание ответа. Пользовние с ним не составит особого труда. Но помните, его работу нельзя выдавать за должное. Фактчекинг - наше все!

И специально для наших читателей от Google Bard:

Наше интервью с ChatGPT вы можете прочитать тут.

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