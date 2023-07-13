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Искусственный интеллект Google Bard дал интервью techno.bigmir.net: ответы и инструкция к пользованию
В Украине официально стал доступен чат-бот на базе искусственного интеллекта от Google. Он называется Bard. Новостью поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Bigmir.net решил подготовить для читателей инструкцию к пользованию и взять у Bard небольшое интервью.
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Откуда взялся Google Bard
Техногигант впервые представил публике бот 6 февраля текущего года. В его основе языковая модель LaMDA. Ее задача состоит в имитации языковых патернов, изучая лексику в интернете.
С Bard связаны 2 интересных факта. По данным иностранных журналистов, сотрудники Google были недовольны работой чат-бота и убеждали руководство не выпускать продукт. Были обвинения в даче опасных советов. Но он все равно вышел. Организации NewsGuard Technologies и Center for Countering Digital Hate по результатам своих исследований заявили, что Bard порождает конспирологию и фейки. Такая критика была и в сторону ChatGPT.
Как пользоваться Google Bard
Чат-бот доступен по ссылке bard.google.com. Достаточно сделать клик по кнопке Sign in. И главное, чтобы у вас был аккаунт в Google. Bard сразу предупреждает, что надеятся на него, как на источник супернадежной информации не стоит. Кроме того, его ответы не могут быть медицинскими, юридическими или финансовыми рекомендациями. Не стоит вводить и личную информацию.
После авторизации перед вами открывается меню, похожее на диалоговое окно ChatGPT. Только в более светлом интерфейсе.
О своих функциях Bard высказался так:
- Предоставление сводок фактических тем или создание историй.
- Информативные ответы на вопросы.
- Генерация различных творческих форматов: стихи, код, сценарии, музыкальные произведения, электронные письма, письма и т. д.
Ответы на вопросы
Bard не может предсказать будущее, но он согласился предоставить информацию, известную сейчас. И видение ИИ о будущем Украины выглядит так:
"В соответствии с данными, которыми я обладаю, Украина в 2023 году, вероятно, будет находиться в состоянии восстановления после российской военной операции. Страна будет сталкиваться с серьезными экономическими и социальными проблемами, но также будет иметь большой потенциал для роста.
Украина имеет молодое и динамичное население, а также богатую историю и культуру. Я верю, что страна сможет преодолеть текущие трудности и построить светлое будущее для себя и своих граждан".
Если вы захотите пофантазировать, то можете с Bard представить Украину в разных сценариях. Вот его видение Украины во вселенной Marvel. Чат-бот придумал Украинского Мстителя.
С видением нас в DC у ИИ с фантазией было не так ярко. Сценарий примерно тот же, только с Украинским Орлом. А еще было представление Украины в ООН и НАТО.
Заглянули мы вместе и в будущее сферы технологий. На первое место разработка Google поставила, естественно, искусственный интеллект.
Полной замены на людей пока можно не бояться.
На аналогичный, как к ChatGPT, вопрос о лучшем производителе смартфонов на текущий момент чат-бот ответил со ссылкой на аналитической отчет. ChatGPT просто ответил обтекаемо.
Примечательно, что у ИИ есть еще раздел "Черновики". При клике на него содержались ответы на вопрос о смартфонах со ссылками на отчеты за прошлые года.
Ответа на вопрос "Когда умрет Путин" Google Bard не дал.
Вывод
Google Bard по скорости намного лучше своего конкурента. ChatGPT мог долго обрабатывать запросы и обрывать написание ответа. Пользовние с ним не составит особого труда. Но помните, его работу нельзя выдавать за должное. Фактчекинг - наше все!
И специально для наших читателей от Google Bard:
Наше интервью с ChatGPT вы можете прочитать тут.
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