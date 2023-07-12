Сколько украинцев не знает, что такое искусственный интеллект - опрос

3% украинцев выступают за блокирование ИИ.

| Автор: Соколенко Виктория

Пока некоторые украинцы переживают о том, что искусственный интеллект может забрать работу, есть те, кто вообще не знает что это такое. 34% людей негативно ответили на соответствующий вопрос. Большей доле отвечавших было 50+ лет. Но были и около 20% людей в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом сообщает ZN.UA.

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Только 24% уверены о том, что они хорошо понимают тему. 42% приблизительно понимают суть технологии. 64% украинцев не используют ChatGPT, 8,7% людей не знают, что это. Только 5,6% применяли ИИ для обучения, 8,6% - для работы.

27% ответили, что не знают, нужно ли ограничивать использование ИИ. 32,4% выступили против ограничений. Необходимость контроля и ограничений одобряют 34% украинцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что эротические игрушки заговорили благодаря ChatGPT.

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