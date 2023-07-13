Microsoft прекращает поддержку версии Windows 11

Речь о самом первом варианте ОС. Он вышел осенью 2021-го года в виде линеек Home, Pro, Pro for Workstations и Pro Education.

| Автор: Соколенко Виктория

Microsoft собирается прекратить поддержку операционной системы Windows 11 версии 21H2. Состоится это 10 октября текущего года, сообщает пресс-служба компании.

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С указанной даты ОС перестанет получать обновления с новыми функциями, исправлениями ошибок и улучшениями безопасности. Пользователям рекомендуется установить более свежую операционку - 23H2.

Стоит отметить, что прекращение поддержки Windows 11 21H2 не отразится на людях, у которых Windows 10 22H2. Десятка будет поддерживаться еще 2 года, но существенных обновлений ожидать не стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы дата выхода и главные новшества Windows 12.

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