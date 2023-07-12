Windows атакует вирус-вымогатель: он умеет маскироваться

Альтернативная версия вируса называется Variant B.

| Автор: Соколенко Виктория

Пользователей Windows предупредили о распространении нового вируса Big Head. Он действует довольно необычно: при запуске выдает себя за критическое обновление системы. Об этом сообщает ithome.com.

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После запуска на ПК жертвы появляется экран, очень похожий на внешний вид "Центра обновлений Windows". Вместо апдейта зловред фоново шифрует файлы и требует выкуп за их разблок. На все уходит меньше минуты. Потому юзеры могут не понять, что произошло.

Кроме шифрования файлов вирус способен удалять резервные копии из службы теневого копирования. Тогда восстановить информацию невозможно.

Для того, чтобы уберечься, нужно внимательно следить за источниками скачивания файлов и использовать актуальные антивирусы.

Напомним, ранее мы писали о том, какие антивирусы лучше всего защищают ПК.

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