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Люди страдают из-за шантажа, интимного контента и поддельных приложений
Охоты за криптовалютой стало меньше, но это значит, что интерес к ней у преступников все равно есть.
В ESET составили список наиболее распространенных онлайн-угроз на текущий момент. С конца прошлого года киберпреступники продемонстрировали слишком высокую активность, они искали новый способ для атак.
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Основные тезисы:
- В текущем году снова вернулся шантаж через электронную почту на тему распространения контента эротического характера о жертве. Он предполагал рассылку писем об установке на ПК вредоносного ПО для сбора интимных данных.
- На 90% выросло количество обманчивых приложений для Android. Тут муссировалась тема займа денег с обещанием быстрого и легкого доступа к ним. На самом деле воровалась личная информация пользователей.
- На 40%+ стало большим количество скрытых приложений и почти на 20% - рекламного вредного программного обеспечения. Чаще всего это были бесплатные игры, зарабатывающие на показе рекламы.
- Для обхода мер безопасности Microsoft злоумышленники меняли макросы Office на опасные файлы OneNote.
Напомним, ранее мы писали о том, что пользователей Windows предупредили о распространении нового вируса Big Head. Он действует довольно необычно.
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