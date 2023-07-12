Люди страдают из-за шантажа, интимного контента и поддельных приложений

Охоты за криптовалютой стало меньше, но это значит, что интерес к ней у преступников все равно есть.

| Автор: Соколенко Виктория

В ESET составили список наиболее распространенных онлайн-угроз на текущий момент. С конца прошлого года киберпреступники продемонстрировали слишком высокую активность, они искали новый способ для атак.

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Основные тезисы:

В текущем году снова вернулся шантаж через электронную почту на тему распространения контента эротического характера о жертве. Он предполагал рассылку писем об установке на ПК вредоносного ПО для сбора интимных данных.

На 90% выросло количество обманчивых приложений для Android. Тут муссировалась тема займа денег с обещанием быстрого и легкого доступа к ним. На самом деле воровалась личная информация пользователей.

На 40%+ стало большим количество скрытых приложений и почти на 20% - рекламного вредного программного обеспечения. Чаще всего это были бесплатные игры, зарабатывающие на показе рекламы.

Для обхода мер безопасности Microsoft злоумышленники меняли макросы Office на опасные файлы OneNote.

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователей Windows предупредили о распространении нового вируса Big Head. Он действует довольно необычно.

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