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Очень боятся "убийства": Google готовит ряд проектов с искусственным интеллектом
В Google очень сильно боятся чат-бота ChatGPT. ChatGPT даже окрестили "убийцей поисковика", поскольку его возможности гораздо интереснее, чем у Google. Например, мы писали, что бот способен отвечать на запросы пользователей короткими сообщениями. Он может рекомендовать места для отпуска или удачные подарки для близких. Такой удобный формат лучше, чем клики по обилию ссылок в браузере. Как сообщает Engadget, в Google из-за ChatGPT объявили "красный код".
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Под "красным кодом" подразумевается разработка как минимум 20 продуктов на основе искусственного интеллекта. Некоторые детали этой работы уже известны.
Одним из таких продуктов станет чат-бот Apprentice Bard, работающий на основе Google LaMDA. Apprentice Bard выглядит и работает как ChatGPT. Но его отличие в том, что ответы будут включать информацию о недавних событиях. ChatGPT предоставить подобное не способен, поскольку у него "ограниченные знания обо всем, что произошло после 2021 года".
Также идут тесты новой поисковой страницы с форматом вопросов и ответов. Она содержит пять потенциальных вопросов, заменяющих блок "Мне повезет" под строкой поиска.
Чем все закончится и когда появится официальная огласка деятельности Google пока не ясно. Компания уверена, что предоставление людям неправильной информации будет иметь гораздо большие последствия.
Напомним, ранее мы писали о том, что соучредители Instagram создают новое приложение с отголосками TikTok.
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