Соучредители Instagram создают новое приложение с отголосками TikTok

Инициаторы финансируют проект за собственные средства. Его скачивание еще недоступно, но для желающих открыта запись на бета-тест.

| Автор: Соколенко Виктория

Соучредители Instagram Кевин Систром и Майк Кригер готовят новый проект. Их приложение будет носить название Artifact и работать по принципу, как TikTok. Об этом сообщает Engadget.

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Название программы является симбиозом слов articles, facts and artificial intelligence (статьи, факты и искусственный интеллект). По сути, это будет сборник новостей с алгоритмом рекомендаций, как у конкурентов.

После первого запуска пользователь увидит новостную ленту с топовыми публикациями от онлайн-медиа. Затем искусственный интеллект станет персонализировать новости в зависимости от того, что было прочитано человеком. Система будет ориентироваться на количество времени, потраченное на прочтение определенных тематик.

Элементом соцсети выступит обмен интересными статьями друг между другом, обсуждение их в личных сообщениях. Разработчики собираются сделать выборку постов с лайками или комментариями людей, за которыми следит пользователь.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине появилось приложение для отслеживания состояния близких.

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